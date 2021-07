Posta foto con Salvini: influencer linciato sui social (Di martedì 27 luglio 2021) Denis Dosio pubblica uno scatto con Salvini e sui social gli augurano la morte: è bastato un selfie a scatenare l'odio contro l'influencer Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Denis Dosio pubblica uno scatto cone suigli augurano la morte: è bastato un selfie a scatenare l'odio contro l'

Advertising

miaohwa : appena seungwoo posta le foto pure su ig posto l’edit che ho fatto Gli ho editato un parrucchino - skjsworld : GENTE APRENDI A POSTA FOTO TE AMO @Suhyy5 - renyrome : Siamo in buona compagnia !!!Cinghiali 'domestici' e ligi alle norme sulle strisce pedonali a #Roma, #Calenda posta… - culettopg : @lucaz85581764 @ambra_trans Ma lascialo perdere, posta pure quasi tutte foto false (come questa) - Mirkus57 : @MediasetTgcom24 Non posta foto, ma da due giorni lo sbandiera a tutto il mondo. Tienitelo per te, che a molti non frega niente -