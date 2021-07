OPA Cerved | adesioni al 27 07 2021

Advertising

DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 26/07/2021 - DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 26/07/2021 - newsfinanza : OPA Cerved, adesioni al 23/07/2021 - finanzaitaliana : OPA Cerved, adesioni al 23/07/2021 - DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 23/07/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Cerved

Teleborsa

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria promossa da Castor BidCo sulle azioni, risulta che oggi, 27 luglio 2021, sono state presentate 31 richieste di adesioni. Complessivamente le richieste di adesioni sono a quota ...In corso l'offerta pubblica di acquisito () volontaria di Castor Bidco su azioniGroup . L'operazione terminerà il 5 agosto 2021. In corso l'offerta pubblica di acquisito () volontaria ...Il gruppo Ion è sempre più attivo dunque in Italia tra finanza e banche: da Cerved, su cui è in corso un’Opa (avversata dal cda della società e da molti fondi stranieri), a Illimity fondata da Corrado ...Cedacri potrebbe disporre di 2400 filiali e di una piattaforma bancaria terza per dimensioni in Italia. Le filiali si chiamano Cr Asti, Sparkasse, Popolare Bari, Mediolanum, Banco Desio ...