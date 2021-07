LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: beffa per Horn: il podio sfuma per due decimi. Oro a Funk! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.59 La nostra DIRETTA LIVE della Canoa slalom K1 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per le emozioni dei Giochi Olimpici. Un caro saluto e a presto! 9.56 Oro quindi alla tedesca Ricarda Funk che si conferma in alto dopo i grandi risultati degli scorsi anni. Seconda la spagnola Chourraut, infinita ed intramontabile. Bronzo a Jessica Fox che ha gettato alle ortiche l’oro nel finale. Quarta una super Stefanie Horn: brucia la medaglia di legno, ma la prestazione è stata straordinaria. 9.54 Stefanie ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59 La nostradellaK1 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per le emozioni dei Giochi Olimpici. Un caro saluto e a presto! 9.56 Oro quindi alla tedesca Ricarda Funk che si conferma in alto dopo i grandi risultati degli scorsi anni. Seconda la spagnola Chourraut, infinita ed intramontabile. Bronzo a Jessica Fox che ha gettato alle ortiche l’oro nel finale. Quarta una super Stefanie: brucia la medaglia di legno, ma la prestazione è stata straordinaria. 9.54 Stefanie ...

