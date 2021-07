La Sardegna brucia, Azzolina: “Mi spiace immensamente” (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA – Sollecitata da un utente sulla sua pagina Facebook, anche la parlamentare del M5S Lucia Azzolina commenta la tragedia che si sta consumando in questi ultimi giorni in Sardegna. Queste le parole dell’ex ministra: “Mi spiace immensamente e le immagini che ho visto degli animali bruciati mi hanno addolorata”. La Azzolina, poi, conclude dicendosi “vicina” al popolo sardo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA – Sollecitata da un utente sulla sua pagina Facebook, anche la parlamentare del M5S Luciacommenta la tragedia che si sta consumando in questi ultimi giorni in. Queste le parole dell’ex ministra: “Mie le immagini che ho visto degli animaliti mi hanno addolorata”. La, poi, conclude dicendosi “vicina” al popolo sardo. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia ancora, due focolai ancora attivi. Un allevatore di Cuglieri rischia la vita per salvare 400 pec… - Agenzia_Ansa : Roghi in #Sardegna, fiamme da quasi tre giorni. Proseguono gli interventi di soccorso. La protezione civile: ancora… - insopportabile : 400 famiglie evacuate, 20.000 ettari bruciati. E ancora brucia. #Sardegna - baffi_francesco : Salvini: 'Con il nostro contributo la Sardegna brucia, lo abbiamo fatto per favorire l' aumento del prezzo del latt… - Youpettv : LA SARDEGNA BRUCIA. EMERGENZA ANIMALE - DIRETTA ALLE 18 -