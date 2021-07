Jeff Bezos, sconto di 2 miliardi alla NASA per ottenere contratto missioni lunari (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Jeff Bezos, CEO dell’azienda spaziale Blue Origin e fondatore di Amazon, ha proposto una serie di misure alla NASA per far ottenere a Blue Origin uno dei contratti per sviluppare e gestire un sistema per portare nuovamente gli astronauti sulla Luna. L’appalto era stato affidato ad aprile alla SpaceX di Elon Musk per limiti di bilancio. Una delle proposte di Bezos, secondo quanto si legge in una lettera inviata direttamente all’amministratore della NASA Bill Nelson, è infatti uno sconto di circa 2 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) –, CEO dell’azienda spaziale Blue Origin e fondatore di Amazon, ha proposto una serie di misureper fara Blue Origin uno dei contratti per sviluppare e gestire un sistema per portare nuovamente gli astronauti sulla Luna. L’appalto era stato affidato ad aprileSpaceX di Elon Musk per limiti di bilancio. Una delle proposte di, secondo quanto si legge in una lettera inviata direttamente all’amministratore dellaBill Nelson, è infatti unodi circa 2di ...

Advertising

VittorioSgarbi : Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - Giovanni1946861 : @CarloCalenda Non risulta.. che Jeff BEZOS (Amazon),con un patrimonio di 205 miliardi $ (l'uomo + ricco al mondo) s… - CCKKI : RT @EnricoVerga: #JeffBezos fondatore di #amazon vuol offrire 2 miliardi alla nasa??? X farsi accettare il suo lander al posto di Musk? Je… -