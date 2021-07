In Gran Bretagna stanno calando i nuovi casi di Covid (e gli esperti non sanno perché) (Di martedì 27 luglio 2021) Le nuove infezioni sono diminuite di circa 15mila unità rispetto alla settimana scorsa. È il sesto giorno in discesa, non avveniva dal novembre del 2020. Sorpresi gli esperti: «Ma non è ancora l’immunità di gregge» Leggi su corriere (Di martedì 27 luglio 2021) Le nuove infezioni sono diminuite di circa 15mila unità rispetto alla settimana scorsa. È il sesto giorno in discesa, non avveniva dal novembre del 2020. Sorpresi gli: «Ma non è ancora l’immunità di gregge»

Advertising

borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - LegaSalvini : PROF. ALBERTO #ZANGRILLO: “CROLLO CONTAGI IN GRAN BRETAGNA, BUONA NOTIZIA IGNORATA” - Adnkronos : Covid, in #GranBretagna contagi in calo per sesto giorno consecutivo. - mamelettrico : Corriere ESTERI Gran Bretagna, il crollo dei contagi che gli esperti faticano a spiegare - LKynes4 : RT @gr_grim: 'Ma...ma...ma...' del giorno. -