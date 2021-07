Il trucco e il make up giusti che fanno risaltare l'abbronzatura: 4 consigli utili (Di martedì 27 luglio 2021) L'estate è tra noi e finalmente possiamo goderci la tanto agognata abbronzatura . Per poterne godere appieno non solo al mare, ma anche in città, basta seguire dei semplicissimi consigli di stile, ... Leggi su baritoday (Di martedì 27 luglio 2021) L'estate è tra noi e finalmente possiamo goderci la tanto agognata. Per poterne godere appieno non solo al mare, ma anche in città, basta seguire dei semplicissimidi stile, ...

Advertising

teatroallascala : In attesa di rivedere in scena il Corpo di ballo della Scala, scopri alcuni segreti dietro al trucco dei nostri bal… - controcampus : 'L'estate è la stagione calda, si tende a sudare molto e la pelle deve respirare per bene. Il consiglio generale… - PPerFormare : Alcuni make up svolti durante il corso online di trucco avanzato, edizione giugno 2021. - meiklwagner : RT @vogue_italia: Mai sentito parlare di 'draping'? È il nuovo contouring che si realizza con il blush - HondaBerlin : RT @vogue_italia: Mai sentito parlare di 'draping'? È il nuovo contouring che si realizza con il blush -