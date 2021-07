E' morto Gianni Nazzaro: il cantante e attore napoletano aveva 72 anni

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 27 luglio 2021) E'icona della canzone romantica italiana degliSettanta con una serie di grandi successi come "Quanto è bella lei". L'artista72ed èoggi al Policlinico Gemelli di Roma, a seguito di un tumore ai polmoni, all'età di 72. A dare la notizia è l'Adnkronos, attraverso le parole della compagna, Nada Ovcina, al suo fianco non solo da un punto di vista sentimentale, ma anche come collaboratore, agente e ufficio ...