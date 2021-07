Covid | salgono ricoveri e terapie intensive occupate Tasso positività all' 1 | 9% I DATI

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Covid, i dati giornalieri: 5.140 positivi e 5 vittime. I test sono stati 258.929, il tasso positività scend… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - infoitinterno : Covid: in Lombardia salgono i ricoverati e si registrano 641 nuovi casi, 45 quelli di Bergamo - infoitinterno : Covid: nell’Isola altri 282 nuovi casi, salgono i ricoveri - L'Unione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono

La Stampa

ROMA - Sono 4.522 i nuovi casi di- 19 registrati in Italia su un totale di 241.890 tamponi molecolari e antigenici. I morti ... che nei reparti ordinari, dove i ricoverati con sintomidi ...Gli attualmente positivi in regionecosì a 1.221, ovvero 109 in più. È il frutto, come ... In ospedale ci sono due pazienti- 19 in Rianimazione. Nell'ultimo giorno c'è solo un ricovero in ...Covid Lazio, bollettino 27 luglio: 543 contagi (351 a Roma) e nessun morto: i ricoveri salgono a 254 (+14) Video: Vaccini e vacanze settimane cruciali (Mediaset) Rispetto alla totalità dei decessi per ...I nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore sono 4.522 , quando il giorno precedente erano stati 3.117. Le vittime salgono da 22 a 24. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Sal ...