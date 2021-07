Covid Israele oggi, oltre 2mila contagi: dato più alto da marzo (Di martedì 27 luglio 2021) In Israele oggi sono stati registrati oltre duemila contagi da coronavirus, la cifra più alta da metà marzo secondo il bollettino. Il ministero della Sanità ha riferito che i contagi sono stati 2.112, per un totale di 863.680, mentre i casi attivi sono 13.147, tra cui 138 casi gravi. Il ministro della Sanità Nitzan Horowitz ha ammesso che Israele – fra i primi Paesi a vaccinare al mondo, con un tasso di immunizzati elevatissimo – sta assistendo ad “un rapido aumento dei contagi”, in particolare a causa della diffusione della variante Delta, che “ci si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Insono stati registratiduemilada coronavirus, la cifra più alta da metàsecondo il bollettino. Il ministero della Sanità ha riferito che isono stati 2.112, per un totale di 863.680, mentre i casi attivi sono 13.147, tra cui 138 casi gravi. Il ministro della Sanità Nitzan Horowitz ha ammesso che– fra i primi Paesi a vaccinare al mondo, con un tasso di immunizzati elevatissimo – sta assistendo ad “un rapido aumento dei”, in particolare a causa della diffusione della variante Delta, che “ci si ...

