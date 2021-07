Canone Rai in bolletta, “Ue chiede di eliminarlo, serve riflessione urgente” (Di martedì 27 luglio 2021) “E’ urgente che il Governo si occupi del Canone Rai, a seguito della richiesta della Ue di toglierlo dalle bollette elettriche nell’ambito dell’applicazione del Pnrr. Se la norma non può entrare nella Riforma della Concorrenza, entri in un altro provvedimento, ma la riflessione va fatta al più presto, a maggior ragione dopo il pessimo spettacolo che la Rai sta dando sulle Olimpiadi, con il gravissimo errore commesso dai vertici gialloverdi Salini-Foa di non aver preso i diritti per lo streaming”. Lo scrive in una nota il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. “Il Canone ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) “E’che il Governo si occupi delRai, a seguito della richiesta della Ue di toglierlo dalle bollette elettriche nell’ambito dell’applicazione del Pnrr. Se la norma non può entrare nella Riforma della Concorrenza, entri in un altro provvedimento, ma lava fatta al più presto, a maggior ragione dopo il pessimo spettacolo che la Rai sta dando sulle Olimpiadi, con il gravissimo errore commesso dai vertici gialloverdi Salini-Foa di non aver preso i diritti per lo streaming”. Lo scrive in una nota il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. “Il...

Il canone Rai via dalla bolletta della luce? Non è tra le priorità dell'esecutivo Eliminare la bolletta della luce il canone Rai? Di qui l'idea - circolata nella maggioranza ma che non comparirebbe nelle versioni più aggiornate del testo - di eliminare dalla bolletta della luce il ...

Canone Rai, si va verso l’addio all’addebito in bolletta QuiFinanza Stop al Canone Rai nella bolletta della luce Il pagamento del Canone Rai non sarà più inserito nelle bollette dell'energia elettrica: il Governo Draghi lo ha 'promesso' all'UE nel PNRR.

