Calcio: Serie B introduce il Var dal prossimo campionato (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Via libera ufficiale al Var in Serie B a partire dall'inizio del prossimo campionato: nella stagione 2021/2022, infatti, verrà introdotta la tecnologia anche nel campionato di Serie B. Ad affermarlo è il segretario generale della Figc Marco Brunelli, che nella sua informativa durante il consiglio di Lega ha annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri Var e Avar per attivare la tecnologia anche nel campionato di Serie B. Di conseguenza, il consiglio odierno ha approvato all'unanimità la delibera che certifica l'utilizzo del Var ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Via libera ufficiale al Var inB a partire dall'inizio del: nella stagione 2021/2022, infatti, verrà introdotta la tecnologia anche neldiB. Ad affermarlo è il segretario generale della Figc Marco Brunelli, che nella sua informativa durante il consiglio di Lega ha annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri Var e Avar per attivare la tecnologia anche neldiB. Di conseguenza, il consiglio odierno ha approvato all'unanimità la delibera che certifica l'utilizzo del Var ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Serie A, Dal Pino: 'Ancora lontani dal vedere gli stadi pieni' Le parole del presidente della Lega Serie A, sulla questione degli stadio, all'uscita dal Consiglio Federale tenutosi nel pomeriggio. MILANO - Paolo Dal Pino , presidente della Lega Serie A , ha parlato all'uscita dal Consiglio Federale. Queste le sue parole: 'Siamo ancora lontani dall'obiettivo di avere gli stadi aperti senza limitazioni per i possessori di green pass. Il ...

Milan, Giroud a Milanello per il primo allenamento. stato il giorno del nuovo numero 9 rossonero, che si è aggregato al gruppo per la prima volta a Milanello. Sorrisi e lavoro per Giroud che ha partecipato all'allenamento insieme ad altri due reduci ...

