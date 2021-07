Atalanta | Pezzella | «Sono molto felice e orgoglioso di essere arrivato in un club così prestigioso»

(Di martedì 27 luglio 2021) Giuseppeha firmato con l’: le sue prime dichiarazioni da giocatore nerazzurro Dopo l’ufficialità del passaggio dal Parma all’, Giuseppeha parlato della nuova squadra. Le sue dichiarazioni al canale ufficiale delnerazzurro. «diin une non vedo l’ora di scendere in campo.un ragazzoumile e disponibile ...

Atalanta_BC : ?? ?????????????????? ???????????????? ?? Giuseppe #Pezzella è un nuovo giocatore dell'Atalanta! ???? Benvenuto Giuseppe! ???? Giuseppe… - DiMarzio : #Pezzella all'@Atalanta_BC in prestito dal @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport

SOSTITUTO E CONNAZIONALE - Perdere il Cuti Romero, per l', vorrebbe dire incassare una ... Per sostituirlo, la Dea starebbe pensando a German, il capitano della Fiorentina, che con ...L'ufficializza l'acquisto di Giuseppe. Il terzino partenopeo, accostato recentemente anche al Napoli, lascia il Parma per trasferirsi alla corte di Gasperini. Questo il comunicato del ...Test atletici individuali per l’ultimo arrivato, Giuseppe Pezzella, oltre che per i nazionali Freuler e Malinovskyi. Domani una doppia seduta, mattino e pomeriggio."Giuseppe Pezzella è un nuovo giocatore dell'Atalanta". Lo ha reso noto lo stesso club bergamasco, precisando che l'acquisto del difensore, arrivato dal Parma, è "a titolo temporaneo con diritto di ...