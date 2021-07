Amichevole Torino-Al Fateh 0-0 | prestazione sottotono degli uomini di Juric

(Di martedì 27 luglio 2021)trae Alche finisce 0-0. Glidinon riescono a strappare la vittoria contro la settimana forza del campionato saudita. I giocatori del Toro sono apparsi, faticando non poco contro la squadra araba e sotto l’attento sguardo del presidente Cairo, salito a Bressanone per seguire i suoi. L’unica grande occasione viene sciupata da Zaza, che a tu per tu contro il portiere avversario, si divora il gol. L’assenza di Belotti si vede, manca l’uomo chiave della squadra, quello capace di fare il lavoro sporco e di sacrificarsi, oltre che a segnare gol. I ...

di Fabio Belli) SI COMINCIA! Ci siamo, fra pochissimi minuti comincerà l'Al Fateh, ennesimo test internazionale in questa estate 2021 per i granata di Ivan Juric, che sabato scorso ... Il tabellino e le nostre pagelle riguardanti- Al Fateh, pre - campionato di scena presso lo Stadio Comunale di Bressanone, sede del ritiro granata. Soltanto un pari senza reti tra granata e avversari nell'occasione specifica, ... Sotto gli occhi di Cairo Lukic, Mandragora e Zaza non riescono a trovare la rete nel primo tempo. Nella ripresa, con tante seconde linee in campo, i granata non trovano lo spunto vincente ...