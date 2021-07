Allegri, ma non troppo (Di martedì 27 luglio 2021) Giornata di presentazione per Massimiliano Allegri, l’allenatore torna sulla panchina della Juventus. I bianconeri sono reduci da una stagione deludente con Andrea Pirlo come tecnico, la squadra ha conquistato due trofei (Coppa Italia e Supercoppa), ma nel complesso il rendimento in campionato e Champions League è stato deludente. Il club bianconero dovrà tornare a lottare per lo scudetto, è l’obiettivo minimo per un club come la Juventus. Il presidente Agnelli ha deciso di affidarsi ad un tecnico di sicuro affidamento, dopo l’errore della scorsa stagione. Massimiliano Allegri è in grado di riportare lo scudetto a Torino e raggiungere un buon risultato ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 luglio 2021) Giornata di presentazione per Massimiliano, l’allenatore torna sulla panchina della Juventus. I bianconeri sono reduci da una stagione deludente con Andrea Pirlo come tecnico, la squadra ha conquistato due trofei (Coppa Italia e Supercoppa), ma nel complesso il rendimento in campionato e Champions League è stato deludente. Il club bianconero dovrà tornare a lottare per lo scudetto, è l’obiettivo minimo per un club come la Juventus. Il presidente Agnelli ha deciso di affidarsi ad un tecnico di sicuro affidamento, dopo l’errore della scorsa stagione. Massimilianoè in grado di riportare lo scudetto a Torino e raggiungere un buon risultato ...

