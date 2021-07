Umbria | Tesei | rilancio turismo con infrastrutture e digitale

(Di lunedì 26 luglio 2021) "La Regione c'è, in questo momento stiamo lavorando molto sulla promozione, lo stiamo facendo attraverso messaggi che ne danno contezza facendola conoscere a 360 gradi. Ma allo stesso tempo lo stiamo ...

Lo ha affermato la presidente della Regione, Donatella, in occasione dell'inaugurazione della nuova Spa del Torre del Nera Albergo diffuso, di proprietà della famiglia Giannattasio, nel ...Ma tutto questo evidentemente poco interessa alla Giuntache attraverso l'assessore Fioroni ... Ma il rispetto di una legge regionale innon può essere una opzione da disattendere per il ...Roma, 26 lug. (askanews) - 'La Regione c'è, in questo momento stiamo lavorando molto sulla promozione, lo stiamo facendo attraverso messaggi che ...La governatrice rispedisce al mittente le critiche: 'Struttura che abbiamo sempre ritenuto strategica nella politica sanitaria umbra'. Novità sul progetto del terzo polo insieme a Foligno e sul Punto ...