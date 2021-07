Tunisia, presidente congela il Parlamento e risponde alle accuse: "Non è un colpo di Stato" (Di lunedì 26 luglio 2021) Intanto arrivano le prime reazioni dei partiti, che la notte scorsa hanno tenuto vertici per valutare la situazione. Oltre alla scontata posizione contraria di Ennhadha, che rifiuta le decisioni di Saied, anche il suo alleato di governo, Qalb Tounes, ha definito la mossa del presidente "una grave violazione della Costituzione e delle disposizioni dell'articolo 80" Leggi su rainews (Di lunedì 26 luglio 2021) Intanto arrivano le prime reazioni dei partiti, che la notte scorsa hanno tenuto vertici per valutare la situazione. Oltre alla scontata posizione contraria di Ennhadha, che rifiuta le decisioni di Saied, anche il suoato di governo, Qalb Tounes, ha definito la mossa del"una grave violazione della Costituzione e delle disposizioni dell'articolo 80"

