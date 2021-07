Tokyo 2020, Diana Bacosi argento nello skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) – Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d’argento nello skeet femminile, specialità del tiro al volo, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 38enne azzurra, vincitrice dell’oro ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, torna sul podio olimpico arrendendosi solo all’americana Amber English, che si mette al collo l’oro vincendo la sfida finale per 56-55. Bronzo alla cinese Meng Wei. Per l’Italia è l’ottava medaglia in questa edizione dei Giochi Olimpici. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) –ha conquistato la medaglia d’femminile, specialità del tiro al volo, alle Olimpiadi di. La 38enne azzurra, vincitrice dell’oro ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, torna sul podio olimpico arrendendosi solo all’americana Amber English, che si mette al collo l’oro vincendo la sfida finale per 56-55. Bronzo alla cinese Meng Wei. Per l’Italia è l’ottava medaglia in questa edizione dei Giochi Olimpici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, per l'Italia storico argento nella 4x100 sl. Martinenghi di bronzo TOKYO - È una notte piena di gioia per il nuoto azzurro. L'Italia è medaglia d'argento nella 4 100 stile libero maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 , per la prima volta nella storia. La staffetta composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiude in 3'10 11, nuovo record italiano. Oro agli Stati Uniti, ...

Tennis: Sonego eliminato al secondo turno Lorezo Sonego esce di scena al secondo turno del torneo olimpico di tennis singolare. Il piemontese, testa di serie numero 13, si è arreso al georgiano Nikoloz Basilashvili, vincente con il punteggio ...

Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia

Scherma, Olimpiadi Tokyo: Ka Long Cheung annichilisce Alessio Foconi. Azzurro eliminato agli ottavi Delusione per Alessio Foconi che deve alzare bandiera bianca di fronte al rappresentate di Hong Kong, Ka Long Cheung che vince l'assalto degli ottavi del fioretto maschile delle Olimpiadi di Tokyo.

