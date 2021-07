Tamponi a prezzo calmierato, quarantena ridotta, esenzioni green pass: le novità in arrivo (Di lunedì 26 luglio 2021) Figliuolo: «Nel giro di una decina di giorni, grazie a grande disponibilità del presidente dell’Ordine e delle associazioni di categoria, riusciremo a fissare un prezzo molto conveniente per chi, in attesa di fare il vaccino, deve fare il tampone per accedere al green pass Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 luglio 2021) Figliuolo: «Nel giro di una decina di giorni, grazie a grande disponibilità del presidente dell’Ordine e delle associazioni di categoria, riusciremo a fissare unmolto conveniente per chi, in attesa di fare il vaccino, deve fare il tampone per accedere al

Advertising

ErDuca79 : @jako6699 Ci sarebbe anche una terza via quella dei tamponi (validi 48h), con una media di tre a settimana per una… - littleemptybook : @goghbatch @WonderJess_ Che poi voi avete capito se effettivamente fanno i tamponi gratis per chi non ha potuto vac… - borsainside : Senza #greenpass serve il #tampone che in Italia però costa troppo - LeggiOggi_it : #Decreto #Covid_19 #Tamponi a prezzi ridotti: da quando? Qui qualche risposta utile sui test covid a prezzo calmier… - cancro58 : @cris_cersei @vicevongola2 @Theskeptical_ @borghi_claudio @blu_mirtillo @hetzmichnicht1 Non a caso i tamponi a prez… -