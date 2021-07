Olimpiadi Tokyo 2020: Daniele Garozzo medaglia d'argento nel fioretto (Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele Garozzo è argento nel fioretto individuale a Tokyo 2020. L’azzurro ha perso 11-15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Siciliano, è il fratello minore dello spadista Enrico Garozzo. Nel 2008 ha vinto il Cadet World Championships di Acireale, città dove risiede e dove ha iniziato nel Club scherma Acireale con il maestro Domenico Patti, vincendo poi una medaglia d’argento nel 2011 e nel 2012 al Campionato mondiale Junior. All’Universiade del 2013 viene sconfitto in semifinale dal russo Aleksej ?eremisinov ottenendo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021)nelindividuale a. L’azzurro ha perso 11-15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Siciliano, è il fratello minore dello spadista Enrico. Nel 2008 ha vinto il Cadet World Championships di Acireale, città dove risiede e dove ha iniziato nel Club scherma Acireale con il maestro Domenico Patti, vincendo poi unad’nel 2011 e nel 2012 al Campionato mondiale Junior. All’Universiade del 2013 viene sconfitto in semifinale dal russo Aleksej ?eremisinov ottenendo ...

