Nuoto | azzurri della 4×100 argento a Tokyo “Scritta la storia”

(Di lunedì 26 luglio 2021)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – L'Italia vince la medaglia d'nellastile libero ai Giochi Olimpici di. Il quartetto azzurro formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha chiuso in 3'10?11 (nuovo record italiano), battuta solo dagli Stati Uniti (3'08?97). Bronzo per l'Australia in 3'10?22. “Una gioia incredibile”. Così, all'unisono, glicommentano l'olimpico conquistato a. “Siamo felicissimi, siamo stati veramente bravi, una grande staffetta – ha dichiarato Alessandro Miressi – Siamo veramente ...

Gliin finale non sono finiti: alle 2:30 potrebbero tagliare il traguardo per arrivare a ... Una 4x100 dio atletica non finiva su un podio olimpico da Londra 1948 (Tito - Perucconi - ...APPROFONDIMENTIOggi in vasca (alle 12) c'è Federica Pellegrini OLIMPIADI Gliche vanno a caccia di una medaglia OLIMPIADI Pilato squalificata nei 100 rana: 'Gara orribile, cosa ho... ...Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - La staffetta 4x100 stile libero maschile azzurra per la prima volta nella storia olimpica sale sul secondo gradino del podio conquistando l'argento, la seconda medaglia ...L’Italia ha scritto una pagina di storia del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La staffetta 4×100 stile libero maschile ha infatti conquistato una storica medaglia d’argento: nella prova veloce gli ...