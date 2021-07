Mercato Juve, spunta un nome a sorpresa per il centravanti (Di lunedì 26 luglio 2021) La sorpresa del Mercato della Juve potrebbe arrivare dall’Arsenal. Secondo le ultime voci di calcioMercato i bianconeri con 17 milioni di euro potrebbero portare a casa Alexandre Lacazette. I bianconeri intanto chiudono per la cessione di Pjaca al Torino. Il nome di Lacazette alla Juventus potrebbe rivelarsi come il grande colpo estivo da parte della dirigenza bianconera. Juventus, Lacazette costa “solo” 17 milioni L’attaccante francese potrebbe arrivare in Italia per 17 milioni di euro. Il calciatore piace alla Juventus ed anche alla Roma, inoltre ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Ladeldellapotrebbe arrivare dall’Arsenal. Secondo le ultime voci di calcioi bianconeri con 17 milioni di euro potrebbero portare a casa Alexandre Lacazette. I bianconeri intanto chiudono per la cessione di Pjaca al Torino. Ildi Lacazette allantus potrebbe rivelarsi come il grande colpo estivo da parte della dirigenza bianconera.ntus, Lacazette costa “solo” 17 milioni L’attaccante francese potrebbe arrivare in Italia per 17 milioni di euro. Il calciatore piace allantus ed anche alla Roma, inoltre ...

