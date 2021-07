L’incredibile falsa partenza del triathlon | atleti bloccati da una barca mentre si tuffano VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 luglio 2021) Pronti via, glisima si trovano a pochi metri dal molo unain manovra. Che blocca metà del plotone dei tri, rischiando di investirli. Fermi tutti. Accorrono le moto d’acqua per fermare chi nel frattempo aveva già cominciato la gara. Tutto da rifare. Nel frattempo però in acqua è il caos: un atleta nella ressa viene colpito e si rompe il caso. E’ la pazzadella gara maschile dialle Olimpiadi. Al segnale dimetà dei 56 trinon è riuscita a saltare in acqua, con una ...