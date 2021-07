La Sardegna è in fiamme: non resiste al fuoco l’albero millenario (Di lunedì 26 luglio 2021) Non risparmia nulla l’incendio divampato in Sardegna che divora e brucia tutto da oltre 60 ore, le fiamme sono ancora alte nella zona dell’Oristanese, il Montiferru e la Planargia (dalla parte di Nuoro) e sono l’immagine della distruzione di uno dei luoghi più belli e selvaggi della terra; qui viveva uno degli alberi più antichi del mondo, l’Olivastro millenario di Cuglieri che è stato inghiottito dal fuoco ed è immediatamente diventato il simbolo della devastazione. Sembrano inutili gli interventi per calmare le fiamme, tutta l’isola tiene il fiato sospeso e spera che tutto finisca presto, ma la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 luglio 2021) Non risparmia nulla l’incendio divampato inche divora e brucia tutto da oltre 60 ore, lesono ancora alte nella zona dell’Oristanese, il Montiferru e la Planargia (dalla parte di Nuoro) e sono l’immagine della distruzione di uno dei luoghi più belli e selvaggi della terra; qui viveva uno degli alberi più antichi del mondo, l’Olivastrodi Cuglieri che è stato inghiottito daled è immediatamente diventato il simbolo della devastazione. Sembrano inutili gli interventi per calmare le, tutta l’isola tiene il fiato sospeso e spera che tutto finisca presto, ma la ...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - VittorioSgarbi : #sardegna Chi incendia i boschi merita di morire tra le fiamme. @Adnkronos - CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - stillxale : RT @simacheansia: non se ne sta parlando abbastanza ma la mia Sardegna è avvolta dalle fiamme da diverse ore ormai. Sta succedendo nella zo… - mary44019023 : RT @simacheansia: vorrei sapere se lo stato ha intenzione di fare qualcosa o se considera la Sardegna solo un parco giochi estivo perché se… -