Kessie: “Milan? Torno e sistemo tutto” (Di lunedì 26 luglio 2021) Dal villaggio olimpico della Costa d’Avorio, Franck Kessie rassicura i tifosi del Milan. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista esclusiva per la Gazzetta dello Sport. Milan: Kessie vuole uno stipendio alla “Ibra” Kessie-Milan: sarà rinnovo? Il rinnovo di Kessie stava diventando l’ennesimo caso per il Milan. Il centrocampista ivoriano, ha il contratto in scadenza nel 2022. Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu hanno infatti scosso i tifosi rossoneri che hanno temuto l’ennesima perdita a zero. Tuttavia, dal villaggio olimpico della Costa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) Dal villaggio olimpico della Costa d’Avorio, Franckrassicura i tifosi del. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista esclusiva per la Gazzetta dello Sport.vuole uno stipendio alla “Ibra”: sarà rinnovo? Il rinnovo distava diventando l’ennesimo caso per il. Il centrocampista ivoriano, ha il contratto in scadenza nel 2022. Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu hanno infatti scosso i tifosi rossoneri che hanno temuto l’ennesima perdita a zero. Tuttavia, dal villaggio olimpico della Costa ...

