Inter news: Lukaku va di fretta. C'è già la data del possibile esordio (Di lunedì 26 luglio 2021) Per questo motivo, il quotidiano sportivo ha aggiunto che Inzaghi lo ' metterà alla prova subito, affidandogli le chiavi dell'attacco Interista come già capitato nelle due precedenti stagioni: lo ... Leggi su interdipendenza (Di lunedì 26 luglio 2021) Per questo motivo, il quotidiano sportivo ha aggiunto che Inzaghi lo ' metterà alla prova subito, affidandogli le chiavi dell'attaccoista come già capitato nelle due precedenti stagioni: lo ...

Inter : ? | PRE SEASON Mercoledì alle 18 l'amichevole tra Inter e Crotone ?? - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - Inter_Women : ?? | ANNUNCIO How it's going! Carlotta Cartelli è una nuova giocatrice dell'Inter ????? - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Lukaku: 'L'#Inter farà meglio dell'anno scorso. Parlo tanto con #Inzaghi, può continuare il percorso. I tifosi...' https://t… - internewsit : Satriano nelle tante operazioni col Cagliari? Posizione Inter a oggi diversa - Sky - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter news Calciomercato, news e trattative del 26 luglio ... preso Pezzella dal Parma Juventus, su Demiral c'è il Borussia Dortmund La Roma vuole anche Azmoun: contatti con lo Zenit Milan, settimana prossima vertice con agente Kessié Inter, le prime parole di ...

Arnautovic arriva a Bologna e accende l'entusiasmo. Le news di calciomercato ... è pronto ora a mettersi a sua disposizione e affrontare così la sua seconda esperienza in Serie A dopo quella nella stagione 2009/10 con l'Inter. Allora fu un giovane comprimario nell'anno del ...

Inter, Vecino non si tocca: “Resterà per questi motivi. Esce un altro nome” fcinter1908 Inter, Lukaku: "Con Inzaghi vogliamo continuare il percorso che abbiamo iniziato" Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, si è così espresso a InterTV dopo essersi aggregato ai nerazzurri: "Sono andate bene, sono stato a New York per qualche giorno, ...

Chievo: ora Inter e Juventus puntano Vignato. Lecce su Canotto Dopo le indiscrezioni sulle sentenze del Coni che ha bocciato il ricorso del Chievo – e che quindi ha confermato quella di primo grado, ovvero l’esclusione dal campionato di S ...

