Ginnastica artistica | Finale a squadre Olimpiadi | data | programma | orario | tv e streaming C’è l’Italia!

(Di lunedì 26 luglio 2021) Martedì 27 luglio (ore 12.45 italiane, le 19.45 locali) si disputerà ladifemminile alledi Tokyo 2021. L’Italia staccato il pass per l’atto conclusivo del team event grazie a una solidissima prestazione in qualifica, valsa il settimo posto (ad appena mezzo punto dalla quinta piazza). Le azzurre si sono fatte valere su tutti gli attrezzi, hanno tenuto botta con grande grinta e hanno saputo centrare il risultato fissato alla vigilia. Un risultato di spessore, tutt’altro che scontato visto che l’ultimo anno e mezzo era stato decisamente travagliato tra ...

Lunedì i ginnasti russi Nikita Nagornyy, Artur Dalaloyan, Denis Abliazin e David Belyavskiy hanno vinto l'oro nella gara a squadre della ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Tokyo, battendo con uno scarto piccolissimo il Giappone. Per la Russia, che per via di diversi scandali sul doping ha potuto partecipare ai Giochi col ...