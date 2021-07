Euphoria 2, Zendaya: "La seconda stagione non sarà una passeggiata per i fan" (Di lunedì 26 luglio 2021) Zendaya ha recentemente rivelato durante un'intervista che la seconda stagione di Euphoria non sarà una passeggiata per i fan dello show americano. Zendaya ha affermato che la seconda stagione di Euphoria "non sarà una passeggiata" per i fan dello show. L'attrice di Spider-Man: Far From Home, 24 anni, questo lunedì ha parlato estensivamente della prossima stagione in un'intervista con Teen Vogue, dicendo che le riprese sono state "molto difficili". L'attrice, dopo aver ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021)ha recentemente rivelato durante un'intervista che ladinonunaper i fan dello show americano.ha affermato che ladi"nonuna" per i fan dello show. L'attrice di Spider-Man: Far From Home, 24 anni, questo lunedì ha parlato estensivamente della prossimain un'intervista con Teen Vogue, dicendo che le riprese sono state "molto difficili". L'attrice, dopo aver ...

