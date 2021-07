Brindisi | danni a vigneti | prefetto convoca Comitato sicurezza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi danni

La Gazzetta del Mezzogiorno

- La prefetta di, Carolina Bellantoni, ha convocato per venerdì 30 luglio alle 11 un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica allargato al sindaco di Cellino San Marco, territorio dove le scorse ......la siccità che rappresenta l'evento climatico avverso più rilevante per l'agricoltura con un... - - - - - - - - - - - - - - - Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di...BRINDISI - La prefetta di Brindisi, Carolina Bellantoni, ha convocato per venerdì 30 luglio alle 11 un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica allargato al sindaco di Cellino San Marco, territor ...Incidente domestico in un appartamento preso in affitto da una famiglia per le vacanze. L’esplosione della bombola di gas ha travolto in pieno il bimbo e il nonno, ricoverata sotto choc anche la madre ...