Artigianato | arriva marchio D O C

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Anche l’“di qualità” potrà pregiarsi del“D.O.C.”, che non sarà più appannaggio esclusivo del comparto agroalimentare, ma un concetto più ampio sinonimo dello stile e qualità caratteristici del Made in Italy. E’ quanto previsto da un disegno di legge bipartisan all’esame della commissione Industria del Senato in sede redigente, che potrebbe seguire un iter accelerato edre al primo via libera in Senato a settembre. La ratio del provvedimento è chiara: difendere i prodotti dell’artistico e le botteghe storiche e favorire la trasmissione “saper fare artigiano” alle future ...