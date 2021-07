Amanda Knox botta e risposta con Gaia Zorzi: “Sei piena di rabbia contro di me, ho subito un’ingiustizia in Italia” (Di lunedì 26 luglio 2021) Sabato scorso Amanda Knox ha scherzato sul caso di Meredit Kercher con un tweet davvero infelice: “Una storia horror di 5 parole? Indimenticabile studio all’estero in Italia“. Tra i tanti ad aver criticato l’uscita bislacca dell’americana è arrivata anche Gaia Zorzi: “Ogni anno twitti una cavolata come questa cercando di essere divertente (e non dimentichiamo che hai pubblicato un libro, hai fatto un podcast e un documentario) triste vedere come il momento più alto della tua vita sia stato l’essere accusata di omicidio“. Every year you tweet some shit like this trying to be funny (and let’s not forget ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 luglio 2021) Sabato scorsoha scherzato sul caso di Meredit Kercher con un tweet davvero infelice: “Una storia horror di 5 parole? Indimenticabile studio all’estero in“. Tra i tanti ad aver criticato l’uscita bislacca dell’americana è arrivata anche: “Ogni anno twitti una cavolata come questa cercando di essere divertente (e non dimentichiamo che hai pubblicato un libro, hai fatto un podcast e un documentario) triste vedere come il momento più alto della tua vita sia stato l’essere accusata di omicidio“. Every year you tweet some shit like this trying to be funny (and let’s not forget ...

Advertising

StraNotizie : Amanda Knox botta e risposta con Gaia Zorzi: “Sei piena di rabbia contro di me, ho subito un’ingiustizia in Italia”… - lesalpesnana : RT @BITCHYFit: Amanda Knox botta e risposta con Gaia Zorzi: “Sei piena di rabbia contro di me, ho subito un’ingiustizia in Italia” https://… - amikim611 : RT @aleffff97: Bello il dissing tra Tommaso e Salvini, ma vogliamo parlare del dissing internazionale tra Gaia e Amanda Knox? #tzvip - BITCHYFit : Amanda Knox botta e risposta con Gaia Zorzi: “Sei piena di rabbia contro di me, ho subito un’ingiustizia in Italia” - aleffff97 : Bello il dissing tra Tommaso e Salvini, ma vogliamo parlare del dissing internazionale tra Gaia e Amanda Knox? #tzvip -