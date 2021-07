Airola | il sindaco Napoletano ai titoli di coda | 20 giorni per approvare il rendiconto

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMomento decisivo per le sorti dell’amministrazione comunale diguidata dal primo cittadino Michele. Questa mattina si è votato per l’approvazione deldi gestione e la maggioranza è ‘andata sotto’ rimettendo ora tutto nelle mani del Prefetto di Benevento che chiederà al consiglio comunale diilentro 20e, dovessero persistere i problemi già registrati oggi, scioglierebbe il consiglio comunale. Decisivi, dunque, i prossimi: una brutta gatta da pelare per il primo cittadino che ...

