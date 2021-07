Addio a Pirs

Advertising

Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Il modulo #Pirs della Stazione Spaziale Internazionale (#ISS) è stato sganciato dal complesso orbitale e fatto rientrar… - monicaognitanto : RT @_AliveUniverse: Il modulo #Pirs della Stazione Spaziale Internazionale (#ISS) è stato sganciato dal complesso orbitale e fatto rientrar… - _AliveUniverse : Il modulo #Pirs della Stazione Spaziale Internazionale (#ISS) è stato sganciato dal complesso orbitale e fatto rien… - astroperinaldo : Addio Pirs, dopo vent'anni di onorato servizio il modulo si è definitivamente staccato dalla stazione spaziale inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Pirs

Conca Ternana Oggi

, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale per Nauka Lo scopo del distacco del modulodalla Stazione Spaziale Internazionale era quello di liberare il boccaporto per l'arrivo ..., benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale per Nauka Lo scopo del distacco del modulodalla Stazione Spaziale Internazionale era quello di liberare il boccaporto per l'arrivo ...Il modulo russo Nauka si sta avvicinando alla Stazione Spaziale Internazionale. Per fargli posto Lunedì sono stati sganciati dalla ISS sia il modulo Pirs (dopo vent'anni di attività) sia la navicella ...