Taranto | tenta di uccidere la moglie e si suicida

Advertising

odalysio : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 40 anni, con precedenti penali, ha cercato di uccidere la moglie 39enne e poi si è suicidato lanciandosi nel… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 40 anni, con precedenti penali, ha cercato di uccidere la moglie 39enne e poi si è suicidato lanciandosi nel… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Tenta di uccidere la moglie e poi si lancia dal balcone, morto sul colpo - desertornado : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 40 anni, con precedenti penali, ha cercato di uccidere la moglie 39enne e poi si è suicidato lanciandosi nel… - fisco24_info : Taranto, tenta di uccidere moglie davanti a figlia e si uccide lanciandosi da finestra: La donna, 39 anni, ha tagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto tenta

...di uccidere moglie e si suicida Un uomo di 40 anni, con precedenti penali, ha cercato di uccidere la moglie 39enne e poi si è suicidato lanciandosi dal balcone del suo appartamento, a. ...... la notte scorsa ha cercato di uccidere la moglie 39enne e poi si è suicidato lanciandosi nel vuoto dal balcone del suo appartamento, al quinto piano di uno stabile in pieno centro a. La ...Abusavano di una disabile, indagati 8 autisti di bus di linea. E' successo a Taranto dove parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ...Quando la moglie si è addormentata abbracciata alla figlia di 6 anni che era con loro a letto, ha impugnato delle forbici tentando di ucciderla. La donna, ferita, è riuscita comunque a prendere in bra ...