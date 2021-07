Nasce #Partecipa | i giovani a sostegno di Gaetano Manfredi Sindaco

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –di. Un nuovo think thank, serbatoio di idee e laboratorio politico formato dacon esperienze che spaziano dal terzo settore al Servizio Civile, passando per l’imprenditoria, i liberi professionisti ed il mondo studentesco. Attivisti e cittadini che insieme si pongono come tramite per uno spazio di contaminazione volto al coinvolgimento delle nuove generazioni, alla partecipazione e all’innovazione della politica per contribuire al miglioramento della società. Tra i primi ...