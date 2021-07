Kaio Jorge Juventus: «Presto sarà un giocatore bianconero» (Di domenica 25 luglio 2021) La Juventus avrebbe portato a termine il colpo Kaio Jorge: ecco l’indiscrezione sull’attaccante brasiliano e sul duello col Milan La Juventus si sta muovendo sul mercato soprattutto per Manuel Locatelli ma potrebbe piazzare anche il colpo in attacco, per quanto riguarda lo slot da quarta punta. Secondo quanto riportato da Sandro Sabatini a Sportmediaset, la Juve avrebbe definito l’operazione Kaio Jorge sorpassando decisamente il Milan. Il giornalista si sbilancia dicendo che Presto sarà un nuovo giocatore della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Laavrebbe portato a termine il colpo: ecco l’indiscrezione sull’attaccante brasiliano e sul duello col Milan Lasi sta muovendo sul mercato soprattutto per Manuel Locatelli ma potrebbe piazzare anche il colpo in attacco, per quanto riguarda lo slot da quarta punta. Secondo quanto riportato da Sandro Sabatini a Sportmediaset, la Juve avrebbe definito l’operazionesorpassando decisamente il Milan. Il giornalista si sbilancia dicendo cheun nuovodella ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Santos apre alla cessione di #KaioJorge - calciomercatoit : ?? - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ????#KaioJorge, parla il presidente del #Santos: “Ricevuto un’offerta dall’Europa” ??Milan in pole per lui #LeBombeDiVla… - Fantacalcio : Santos, Rueda: 'Abbiamo ricevuto un'offerta per Kaio Jorge' -