Ilona Staller gioca a scacchi a Perugia: «Sono brava, per molti è una sorpresa»

Ilona Staller gioca a scacchi in simultanea a Perugia per salvare il centro artistico e culturale Frigolandia a rischio sgombero. Frigolandia è sede delle riviste "Frigidaire" e "Il Nuovo Male", è laboratorio di grafica e Museo dell'Arte Maivista (MAM) dedicato al fumetto e all'illustrazione, e il suo archivio conserva migliaia di opere di autori fondamentali come Pazienza, Tamburini, Scozzari, Liberatore, Igort, Echaurren. Stasera Cicciolina sfida in simultanea quattro scacchisti. Da non perdere l'intervista concessa ad artribune.com.

