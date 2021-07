Il Comunicato finale delle donne al G20 - L'intervento di GiULiA (Di domenica 25 luglio 2021) I 'Grandi' della terra (ovvero i Paesi aderenti al G20) hanno sul tavolo i risultati del Women20, il gruppo di lavoro guidato da Linda Laura Sabbadini, sherpa dell'engagement group ufficiale del G20 ... Leggi su giulia.globalist (Di domenica 25 luglio 2021) I 'Grandi' della terra (ovvero i Paesi aderenti al G20) hanno sul tavolo i risultati del Women20, il gruppo di lavoro guidato da Linda Laura Sabbadini, sherpa dell'engagement group ufficiale del G20 ...

Ultime Notizie dalla rete : Comunicato finale Il Comunicato finale delle donne al G20 - L'intervento di GiULiA Il comunicato finale del W20 , tra gli atti del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021, si articola in cinque punti e ...

G20, Cingolani: Su clima ed energia passi avanti importanti G20, Cingolani: Su clima ed energia passi avanti importanti. La ministeriale del G20 riunita a Napoli ha approvato il comunicato finale su clima ed energia ...

Consiglio Permanente: Comunicato finale CEInews G20, Cingolani: Su clima ed energia passi avanti importanti G20, Cingolani: Su clima ed energia passi avanti importanti. La ministeriale del G20 riunita a Napoli ha approvato il comunicato finale su clima ed energia ...

