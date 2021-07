Giustizia | Expleo | “Non è lumaca | dal 2014 definite più cause civili di quelle in essere”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) – Quante volte abbiamo sentito affermare che lanel nostro Paese è lenta o non funziona. Lasciando stare il singolo caso, diversi indicatori statistici degli ultimi anni, in particolare dalal 2020, a partire dall’entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria, sconfessano almeno in parte quel luogo comune. L'articolo proviene da Ildenaro.it.