e-Commerce: per Europei esplode su Amazon ricerca maglie e tricolore (2) (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) – L’abbigliamento da calcio l’ha fatta dunque da padrone il mese scorso quando, tra i primi 150 termini più cercati su Amazon.it vi é stato ‘maglia Italia’, anche il primo termine più ricercato nella sotto-categoria di riferimento ‘abbigliamento da calcio per tifosi’. “Si tratta di un dato rilevante – spiega Federico Salina, Ceo e Co-founder di Witailer – poiché nel resto dell’anno le prime posizioni per le ricerche in questa sottocategoria sono occupate non dalla maglia della nazionale ma da quelle di squadre specifiche come Inter, Milan o Juve”. Inoltre, a giugno 2021, la sottocategoria ‘abbigliamento da calcio per tifosi’ era tra le prime 10 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) – L’abbigliamento da calcio l’ha fatta dunque da padrone il mese scorso quando, tra i primi 150 termini più cercati su.it vi é stato ‘maglia Italia’, anche il primo termine piùto nella sotto-categoria di riferimento ‘abbigliamento da calcio per tifosi’. “Si tratta di un dato rilevante – spiega Federico Salina, Ceo e Co-founder di Witailer – poiché nel resto dell’anno le prime posizioni per le ricerche in questa sottocategoria sono occupate non dalla maglia della nazionale ma da quelle di squadre specifiche come Inter, Milan o Juve”. Inoltre, a giugno 2021, la sottocategoria ‘abbigliamento da calcio per tifosi’ era tra le prime 10 ...

