Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza. Per questo 8 autisti dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico di Taranto, di età compresa tra i 40 e i 62 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata ai danni di una ventenne ...Taranto. Otto autisti dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico di Taranto, sono indagati per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzadi vent'anni. Il più giovane ha 40 anni, il più anziano 62. Lei appena 21 e quando aveva 14 anni fu vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa (condannato in via definitiva).. Disabile abusata su bus linea Taranto, indagati 8 autisti. Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e po ...I responsabili hanno un’età compresa tra i 40 e 62 anni. Scrive il giudice nelle carte che gli indagati pprofittavano della «estrema vulnerabilità» della giovane vittima ...