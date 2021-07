Atalanta, Djimsiti: «Mi sento un leader. Questo gruppo merita un trofeo» (Di domenica 25 luglio 2021) Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha parlato del suo valore all’interno della squadra nerazzurra e degli obiettivi della nuova stagione alle porte Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua crescita in nerazzurro e della nuova stagione alle porte. leader – «Oggi mi sento un leader. Sono arrivato cinque anni e mezzo fa a Bergamo. Da allora sono cresciuto tanto, anche grazie alle esperienze ad Avellino e Benevento. E posso essere da esempio per i più giovani». EUROPEO – «Sincero? Poche partite. So che i ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Il difensore dell’Beratha parlato del suo valore all’interno della squadra nerazzurra e degli obiettivi della nuova stagione alle porte Berat, difensore dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua crescita in nerazzurro e della nuova stagione alle porte.– «Oggi miun. Sono arrivato cinque anni e mezzo fa a Bergamo. Da allora sono cresciuto tanto, anche grazie alle esperienze ad Avellino e Benevento. E posso essere da esempio per i più giovani». EUROPEO – «Sincero? Poche partite. So che i ...

