Apocalisse di fuoco in Sardegna (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Brucia ancora l'Oristanese dopo una notte di fuoco e di paura, a causa degli incendi divampati nella serata di sabato nei boschi del Montiferru e nelle campagne attorno al Grighine. Sono oltre un migliaio le persone costrette a lasciare le loro abitazioni e oltre 11mila gli ettari di bosco, pascoli e macchia mediterranea in fumo. La giunta regionale sarda, convocata con urgenza in serata dal presidente Christian Solinas, ha dichiarato lo stato di emergenza. Mentre da Roma, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha fatto sapere che sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione e ha espresso la propria piena solidarietà a tutta la popolazione colpita e ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Brucia ancora l'Oristanese dopo una notte die di paura, a causa degli incendi divampati nella serata di sabato nei boschi del Montiferru e nelle campagne attorno al Grighine. Sono oltre un migliaio le persone costrette a lasciare le loro abitazioni e oltre 11mila gli ettari di bosco, pascoli e macchia mediterranea in fumo. La giunta regionale sarda, convocata con urgenza in serata dal presidente Christian Solinas, ha dichiarato lo stato di emergenza. Mentre da Roma, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha fatto sapere che sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione e ha espresso la propria piena solidarietà a tutta la popolazione colpita e ...

Advertising

TerrinoniL : Apocalisse di fuoco in Sardegna: centinaia di persone in fuga dagli incendi nell'Oristanese - AndreaMarano11 : ???? ?????????????????? Apocalisse di fuoco nella Sardegna occidentale In cenere migliaia di ettari di bosco Le fiamme entrano… - AryaSeven7 : @silvi805 A me sembra di vivere l'apocalisse. Fuoco e fiamme da una parte e a qualche centinaio di km questo. Bah. - infoitinterno : Sardegna, incendi e devastazione: 'Cadaveri di bestiame e animali', Apocalisse di fuoco - Stefano15067453 : Piromani su commissione dietro a molti incendi? Sardegna, l’apocalisse del fuoco mette in ginocchio l’Oristanese: 1… -