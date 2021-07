?Tunisia. Presidente congela parlamento e licenzia premier (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo le proteste di massa il Presidente licenzia il primo ministro, del partito islamista moderato Ennahda, che replica: "quello di Saied è un colpo di stato, difenderemo la rivoluzione". Si aprono scenari imprevedibili Leggi su rainews (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo le proteste di massa ilil primo ministro, del partito islamista moderato Ennahda, che replica: "quello di Saied è un colpo di stato, difenderemo la rivoluzione". Si aprono scenari imprevedibili

repubblica : ?? Proteste in Tunisia, il presidente impone le dimissioni del premier e blocca l'attivita' del Parlamento - SkyTG24 : Proteste in Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e sospende il Parlamento - LaStampa : Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e congela le attività del Parlamento - Dark_AsTheNight : Abbiamo un presidente con tutti i poteri in mano in questo momento, la gente in strada a festeggiare come se si fos… - SergioZ01 : RT @scandura: ?? TUNISIA IN BILICO Dopo un vertice di emergenza con alti funzionari militari e di sicurezza, il presidente Saied ha: sospes… -