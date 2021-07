Tokyo 2020, Foroughi oro d’Iran nella Pistola 10m: argento alla Serbia, bronzo alla Cina (Di sabato 24 luglio 2021) L’iraniano Javad Foroughi è il nuovo campione olimpico della Pistola ad aria compressa 10m maschile. Il classe 1979 totalizzando 244.8 punti (nuovo record olimpico di finale) precede il serbo Damir Mikec, secondo e medaglia d’argento a quota 237.9 punti. Al terzo posto chiude invece il cinese cinese Pang Wei (217.6). Un dominio assoluto quello messo in scena in finale dall’iraniano, “solo” quinto al termine delle qualificazioni caratterizzate dall’eliminazione del nostro Paolo Monna. Otto sono stati i protagonisti della finale, in ordine di posizionamento all’interno del turno di qualificazione: Saurabh Chaudhary (India), Bowen Zhang ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) L’iraniano Javadè il nuovo campione olimpico dellaad aria compressa 10m maschile. Il classe 1979 totalizzando 244.8 punti (nuovo record olimpico di finale) precede il serbo Damir Mikec, secondo e medaglia d’a quota 237.9 punti. Al terzo posto chiude invece il cinese cinese Pang Wei (217.6). Un dominio assoluto quello messo in scena in finale dall’iraniano, “solo” quinto al termine delle qualificazioni caratterizzate dall’eliminazione del nostro Paolo Monna. Otto sono stati i protagonisti della finale, in ordine di posizionamento all’interno del turno di qualificazione: Saurabh Chaudhary (India), Bowen Zhang ...

