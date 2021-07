Taekwondo, Vito Dell’Aquila approda in semifinale e si giocherà le medaglie a Tokyo 2020! (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell’Aquila si è qualificato per la semifinale della categoria -58 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 20enne di Mesagne, che al primo turno si era sbarazzato dell’ungherese Omar Salim, ha travolto ai quarti di finale il thailandese Ramnarong Sawekwiharee per ‘point gap’, avendo raggiunto un vantaggio di 20 punti (37-17): l’incontro si è dunque concluso prima del limite. Il pugliese partiva subito a razzo, portandosi sul 6-0. L’asiatico abbozzava una reazione che lo riavvicinava a -4 (12-8), ma la prima frazione si chiudeva 16-8 in favore dell’azzurro. Il nativo di Mesagne scappava letteralmente via nel corso del ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)si è qualificato per ladella categoria -58 kg alle Olimpiadi di2020. Il 20enne di Mesagne, che al primo turno si era sbarazzato dell’ungherese Omar Salim, ha travolto ai quarti di finale il thailandese Ramnarong Sawekwiharee per ‘point gap’, avendo raggiunto un vantaggio di 20 punti (37-17): l’incontro si è dunque concluso prima del limite. Il pugliese partiva subito a razzo, portandosi sul 6-0. L’asiatico abbozzava una reazione che lo riavvicinava a -4 (12-8), ma la prima frazione si chiudeva 16-8 in favore dell’azzurro. Il nativo di Mesagne scappava letteralmente via nel corso del ...

