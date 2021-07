In Libia è scontro sulla divisione dei collegi elettorali (Di sabato 24 luglio 2021) Di nuovo scontro in Libia in vista delle elezioni del 24 dicembre prossimo. Questa volta però invece di affrontarsi tra est e ovest lo scontro è tra i rappresentanti delle grandi città e quelli delle aree con meno abitanti. Mentre l’Italia ospiterà a partire da domenica 25 luglio una serie di colloqui che potrebbero rivelarsi decisivi per salvare le elezioni, dopo il recente fallimento dei colloqui a guida Onu tenuti a Ginevra, in patria è scontro aperto sulla proposta di revisione dei collegi elettorali che assegnerebbe più seggi ad alcune città con meno abitanti rispetto ... Leggi su formiche (Di sabato 24 luglio 2021) Di nuovoinin vista delle elezioni del 24 dicembre prossimo. Questa volta però invece di affrontarsi tra est e ovest loè tra i rappresentanti delle grandi città e quelli delle aree con meno abitanti. Mentre l’Italia ospiterà a partire da domenica 25 luglio una serie di colloqui che potrebbero rivelarsi decisivi per salvare le elezioni, dopo il recente fallimento dei colloqui a guida Onu tenuti a Ginevra, in patria èapertoproposta di revisione deiche assegnerebbe più seggi ad alcune città con meno abitanti rispetto ...

