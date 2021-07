Il Green pass garantisce la libertà in questa pandemia di non vaccinati (Di sabato 24 luglio 2021) Al direttore - “Il vaccino non elimina la circolazione del virus ma previene la malattia grave”. questa affermazione con la quale si cerca di sostenere in buona fede l’importanza della vaccinazione contro il Covid fornisce purtroppo un valido argomento agli oppositori del Green pass. Fortunatamente è falsa. Ma andiamo con ordine. “Il Green pass è una misura eccessiva e discriminatoria”, dicono i contrari. Se il vaccino non elimina la circolazione del virus significa che anche una persona vaccinata potrebbe infettare il suo vicino di ristorante. Il divieto per il non vaccinato risulterebbe quindi ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 luglio 2021) Al direttore - “Il vaccino non elimina la circolazione del virus ma previene la malattia grave”.affermazione con la quale si cerca di sostenere in buona fede l’importanza della vaccinazione contro il Covid fornisce purtroppo un valido argomento agli oppositori del. Fortunatamente è falsa. Ma andiamo con ordine. “Ilè una misura eccessiva e discriminatoria”, dicono i contrari. Se il vaccino non elimina la circolazione del virus significa che anche una persona vaccinata potrebbe infettare il suo vicino di ristorante. Il divieto per il non vaccinato risulterebbe quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Draghi mente e terrorizza. E tutti a vaccinarsi Due passaggi in particolare meritano attenzione: il primo è quando ha spiegato che il Green pass 'è uno strumento per consentire agli italiani di continuare le proprie attività con la garanzia di non ...

Attualità: Draghi mente e terrorizza. E tutti a vaccinarsi - Riccardo Cascioli Boom di prenotazioni dopo che nella conferenza stampa di giovedì sera il presidente del Consiglio aveva criminalizzato i non vaccinati ricattandoli anche con il Green pass. Menzogne gravi quelle di Draghi, pericolose anche per la salute pubblica. Ma in questi giorni è tutto un fiorire di commenti deliranti contro i non vaccinati, dal solito Burioni a ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE "Green Pass, bene le regole: ma chi controlla?" I dubbi di bar e ristoranti del centro che dal 6 agosto potranno servire ai tavoli al chiuso solo col passaporto sanitario: "Poca chiarezza" ...

Green pass: ristoratori e baristi divisi "Diteci come possiamo controllare tutti" C’è chi è d’accordo, chi per niente e chi si è del tutto rassegnato: dentro e fuori dal centro non tutti reagiscono allo stesso modo ...

