Giffoni, l'intervista alla 'iena' Nicolò De Devitiis conduttore del Festival: 'Stare in mezzo ai giovani è linfa vitale' (Di sabato 24 luglio 2021) conduttore radiofonico, appassionato di bici, De Devitiis si racconta a cuore aperto ai microfoni di Leggo: 'Al Giffoni un'energia pazzesca. Stare in mezzo ai giovani è linfa vitale'. Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021)radiofonico, appassionato di bici, Desi racconta a cuore aperto ai microfoni di Leggo: 'Alun'energia pazzesca.inai'.

Advertising

Barbara51406807 : RT @_Komorebi_97: Parte due intervista radio giffoni now #prelemi - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Giffoni, l'intervista alla “iena” Nicolò De Devitiis conduttore del Festival: “Stare in mezzo ai giovani è linfa vitale” htt… - leggoit : #Giffoni, l'intervista alla “iena” Nicolò De Devitiis conduttore del Festival: “Stare in mezzo ai giovani è linfa v… - Fla__98 : Se volete risentire l'intervista ad #aka7even a radio giffoni now, cliccate qui: - winnersoul10 : RT @Aka7News: Intervista Giffoni Ultima Parte #aka7even -