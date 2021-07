Giannelli: “Serve accelerare, rischio Dad per settembre. Su vaccino i numeri veri non ce li ha nessuno” (Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente dell'ANP, Antonello Giannelli, su La Repubblica, parla in vista del ritorno in classe: "Bisogna accelerare la vaccinazione di chi frequenta la scuola. Siamo in ritardo, già oggi. Se tutto si sposta al 20 agosto saremo in un ritardo irrecuperabile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente dell'ANP, Antonello, su La Repubblica, parla in vista del ritorno in classe: "Bisognala vaccinazione di chi frequenta la scuola. Siamo in ritardo, già oggi. Se tutto si sposta al 20 agosto saremo in un ritardo irrecuperabile". L'articolo .

